"Газпром" и Edison обсудили организацию поставок газа по трассе газопровода ITGI Poseidon

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" и итальянская Edison обсудили организацию южного маршрута поставок российского природного газа в Европу по трассе проекта газопровода ITGI Poseidon (интерконнектор Турция - Греция - Италия - прим. ред.) на фоне возобновления проекта "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и исполнительного вице-президента EDF, главного исполнительного директора Edison SpA Марка Бенайуна в Милане.
На встрече также шла речь о поставках газа компании Edison.
Как считают аналитики, в теории Poseidon может быть продолжением как "Турецкого потока", так и "Южного потока".