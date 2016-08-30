ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск". Об этом сообщила пресс-служба Бинбанка.

Ранее группа Бинбанк обратилась в ФАС с двумя ходатайствами, в которых предусмотрены два варианта юридического объединения Бинбанка и МДМ банка. В первом случае Бинбанк присоединится к МДМ банку, во втором случае МДМ банк присоединится к Бинбанку. Независимо от выбранной схемы юридического слияния объединенный банк продолжит работу под брендом Бинбанка.

"ФАС согласовала первое ходатайство, предусматривающее присоединение к МДМ банку Бинбанка, а также двух других банков, входящих в группу: бывшего "Европлан Банка" (ныне - "Бинбанк Столица") и "Бинбанка Мурманск". В ближайшее время группа Бинбанк ожидает согласование второго ходатайства - о присоединении к Бинбанку МДМ банка и двух других указанных банков", - говорится в пресс-релизе.

Окончательный выбор варианта объединения будет сделан на внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка 7 октября. Как указано в сообщении, по предварительным оценкам, для группы Бинбанк предпочтительней согласованная сегодня ФАС схема, так как она позволит максимально быстро завершить процесс объединения.

В 2016 году к Бинбанку были присоединены три банка: "Кедр", "Бинбанк Смоленск" и "Бинбанк Сургут", а также завершилась технологическая интеграция Бинбанка и его карточной "дочки" - "Бинбанк кредитные карты". Она продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо, но с технологической точки зрения он полностью интегрирована в Бинбанк. В ноябре 2016 года планируется завершить присоединение к Бинбанку "Бинбанка Тверь".

Параллельно с указанными интеграционными процессами в МДМ банке была проведена подготовка к объединению на его балансе двух крупнейших банка группы, которая планирует завершить объединение до конца 2016 года. "На данный момент Бинбанк и МДМ банк уже работают в рамках единой системы управления и унифицированной продуктовой линейки", - указывает пресс-служба Бинбанка.

В конце июня 2015 года МДМ банк и Бинбанк официально сообщили о том, что акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций МДМ банка у Сергея Попова. В середине июля того же года Микаил Шишханов был избран председателем правления МДМ банка, в августе 2015 года ФАС удовлетворила ходатайство кипрской структуры акционеров Бинбанка о покупке 75,405% голосующих акций МДМ банка у Сергея Попова. В рамках сделки 100% акций МДМ банка были оценены сторонами на уровне около капитала кредитной организации.