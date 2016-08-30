Россия обнуляет с 1 сентября экспортные пошлины на рыбную продукцию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия обнуляет с 1 сентября ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Изменение обусловлено присоединением РФ в декабре 2011 года к Всемирной торговой организации, что предусматривало поэтапное снижение вывозных пошлин на рыбную продукцию.

С 2012 года пошлина на мороженую рыбу и готовые или консервированные ракообразные снизилась с 5% до 0%, на ракообразные - с 10% до 0%.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росрыброловства, пошлина на данные виды рыбной продукции ежегодно пересматривалась и поэтапно снижалась в соответствии с взятыми Россией обязательствами после вступления в ВТО.

"Таким образом, РФ выполнила обязательства в части таможенной политики в рамках участия в ВТО и обнулила ставки вывозных пошлин на рыбную продукцию", - отметили в Росрыболовстве.

По данным ведомства, объем экспорта рыбной продукции из России за январь - июль 2016 г. снизился на 9,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 980,2 тыс. т. Импорт составил 271,6 тыс. т (-12%).