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Ирак поддержит "заморозку" уровня добычи нефти на переговорах в Алжире

Экономика и бизнес
30 августа, 18:47 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры энергосырья намерены провести переговоры о "заморозке" добычи
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Ирак полностью поддержит инициативу по "заморозке" уровня добычи нефти, которая будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алжире. Об этом  заявил на пресс-конференции в Багдаде премьер-министр Хейдар аль-Абади.

"Мы выступаем за заморозку уровня производства на встрече ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти)", - сказал глава правительства.

В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры энергосырья намерены провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

По данным ОПЕК, Ирак в июле добывал 4,3 млн баррелей в сутки, увеличив показатель на 74,8 тыс. баррелей по сравнению с июнем. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

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Встреча стран-экспортеров нефти по обсуждению заморозки добычи может пройти 26 сентября

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