Wellington Management на ВЭФ изучит инвестиционный потенциал Дальнего Востока РФ

Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADAСпорт 30 августа, 23:21
Полиция оцепила дом певца Криса Брауна в КалифорнииПроисшествия 30 августа, 23:00
Немецкий "Шальке" объявил об аренде футболиста КоноплянкиСпорт 30 августа, 21:46
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГМеждународная панорама 30 августа, 21:41
Собянин: пассажиры смогут месяц бесплатно ездить по МЦКМосква 30 августа, 21:36
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФОбщество 30 августа, 21:32
Около 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогодыПроисшествия 30 августа, 21:06
Объявлены направления тем выпускных сочинений 2016 годаОбщество 30 августа, 20:40
Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой водеСпорт 30 августа, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американская инвестиционная компания Wellington Management International примет участие работе второго Восточного экономического форума (ВЭФ) с целью изучения инвестиционного потенциала Дальнего Востока России. Как во вторник по телефону сообщил ТАСС источник в народном правительстве провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай), компания ищет возможности инвестирования средств в отрасли энергетики, автомобилестроения и региональные проекты.
"Представители этой компании планируют посетить Северо-Восток Китая - города Харбин, Чанчунь и Цзилинь. Целью их поездки является изучение возможности для инвестиций в китайские государственные и частные компании", - сказал собеседник.
"Но перед этим представители Wellington Management International намерены принять участие в ВЭФ. Это позволит провести переговоры с российскими компаниями и лучше понять условия для инвестирования на Дальнем Востоке России", - пояснил источник.
В ходе беседы он отметил, что американская компания рассматривает возможности приобретения российских акций в сферах энергетики, автомобилестроения, защиты окружающей среды, а также развития региональных проектов. "Нам сказали, что на форуме уже запланирован ряд встреч с российскими компаниями", - добавил собеседник.
Отвечая на вопрос о санкциях, в ведомстве сказали, что Wellington Management International будет соблюдать режим санкций. "Возможно, эта поездка позволит лишь провести оценки ситуации, а к конкретным действиям компания приступит после отмены режима санкций. Вряд ли они будут продолжаться вечно. Изучение северо-восточных провинций Китая на предмет инвестиций невозможно в отрыве от России, поэтому компания заинтересована в изучении потенциала Дальнего Востока России", - сказали в ведомстве.
Wellington Management International входит в число крупнейших частных компаний по управлению инвестициями. В настоящее время в ее управлении находятся активы, стоимость которых составляет около $1 трлн.