Wellington Management на ВЭФ изучит инвестиционный потенциал Дальнего Востока РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американская инвестиционная компания Wellington Management International примет участие работе второго Восточного экономического форума (ВЭФ) с целью изучения инвестиционного потенциала Дальнего Востока России. Как во вторник по телефону сообщил ТАСС источник в народном правительстве провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай), компания ищет возможности инвестирования средств в отрасли энергетики, автомобилестроения и региональные проекты.

"Представители этой компании планируют посетить Северо-Восток Китая - города Харбин, Чанчунь и Цзилинь. Целью их поездки является изучение возможности для инвестиций в китайские государственные и частные компании", - сказал собеседник.

"Но перед этим представители Wellington Management International намерены принять участие в ВЭФ. Это позволит провести переговоры с российскими компаниями и лучше понять условия для инвестирования на Дальнем Востоке России", - пояснил источник.

В ходе беседы он отметил, что американская компания рассматривает возможности приобретения российских акций в сферах энергетики, автомобилестроения, защиты окружающей среды, а также развития региональных проектов. "Нам сказали, что на форуме уже запланирован ряд встреч с российскими компаниями", - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос о санкциях, в ведомстве сказали, что Wellington Management International будет соблюдать режим санкций. "Возможно, эта поездка позволит лишь провести оценки ситуации, а к конкретным действиям компания приступит после отмены режима санкций. Вряд ли они будут продолжаться вечно. Изучение северо-восточных провинций Китая на предмет инвестиций невозможно в отрыве от России, поэтому компания заинтересована в изучении потенциала Дальнего Востока России", - сказали в ведомстве.

Wellington Management International входит в число крупнейших частных компаний по управлению инвестициями. В настоящее время в ее управлении находятся активы, стоимость которых составляет около $1 трлн.