Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Wellington Management на ВЭФ изучит инвестиционный потенциал Дальнего Востока РФ

Экономика и бизнес
30 августа, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Американская компания рассматривает возможности приобретения российских акций в сферах энергетики, автомобилестроения, защиты окружающей среды, а также развития региональных проектов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американская инвестиционная компания Wellington Management International примет участие работе второго Восточного экономического форума (ВЭФ) с целью изучения инвестиционного потенциала Дальнего Востока России. Как во вторник по телефону сообщил ТАСС источник в народном правительстве провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай), компания ищет возможности инвестирования средств в отрасли энергетики, автомобилестроения и региональные проекты.

"Представители этой компании планируют посетить Северо-Восток Китая - города Харбин, Чанчунь и Цзилинь. Целью их поездки является изучение возможности для инвестиций в китайские государственные и частные компании", - сказал собеседник.

"Но перед этим представители Wellington Management International намерены принять участие в ВЭФ. Это позволит провести переговоры с российскими компаниями и лучше понять условия для инвестирования на Дальнем Востоке России", - пояснил источник.

В ходе беседы он отметил, что американская компания рассматривает возможности приобретения российских акций в сферах энергетики, автомобилестроения, защиты окружающей среды, а также развития региональных проектов. "Нам сказали, что на форуме уже запланирован ряд встреч с российскими компаниями", - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос о санкциях, в ведомстве сказали, что Wellington Management International будет соблюдать режим санкций. "Возможно, эта поездка позволит лишь провести оценки ситуации, а к конкретным действиям компания приступит после отмены режима санкций. Вряд ли они будут продолжаться вечно. Изучение северо-восточных провинций Китая на предмет инвестиций невозможно в отрыве от России, поэтому компания заинтересована в изучении потенциала Дальнего Востока России", - сказали в ведомстве.

Wellington Management International входит в число крупнейших частных компаний по управлению инвестициями. В настоящее время в ее управлении находятся активы, стоимость которых составляет около $1 трлн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
2
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГ
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
4
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
5
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
6
"Огонь, батарея!": видео боевых стрельб систем "Солнцепек" и гаубиц "Мста-С"
7
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
Темы дня
Реклама