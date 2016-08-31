Белый дом: США не оставили планов по формированию торговых блоков на основании TPP и TTIP

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация США не отказывается от планов по формированию новых торговых блоков на основании Транстихоокеанского партнерства (TPP) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP). Это подтвердила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне старший директор Совета национальной безопасности США по международной экономике и финансам Кристина Сигал-Ноулс, которая выступила в преддверии поездки президента США Барака Обамы в Китай для участия в саммите "двадцатки".

Отвечая на вопрос одного из репортеров, "умер ли" проект TPP, она подчеркнула, что это начинание сохраняет "первоочередной приоритет для администрации в законодательной области". Речь идет о ратификации уже заключенного соглашения, которое, однако, сталкивается с сильной оппозицией в Конгрессе. К тому же оба ведущих кандидата в президенты страны - Хиллари Клинтон и Дональд Трамп - высказываются против этой сделки в ее нынешнем виде. Выразив уверенность в том, что соглашение выгодно для США экономически и политически, Сигал-Ноулс заявила: "Мы ни в коем случае не отказываемся от TPP, и именно это послание наш президент доставит нашим партнерам в Азии".

Что касается TTIP, продолжала высокопоставленная сотрудница аппарата Белого дома, "у меня есть информация буквально на сегодняшний день о том, что переговоры продолжаются". "Наш президент поставил перед переговорщиками задачу завершить консультации в нынешнем году, и они над этим работают", - сказала Сигал-Ноулс. "Пока переговоры не прекращены, они продолжаются, - добавила она. - А вокруг переговоров часто звучит много разных оценок, которые могут как отражать реальное положение дел, так и нет".

"Во всяком случае, с нашей стороны мы получаем от нашей команды заверения в том, что они продолжают работу над наиболее сложными проблемами", - заявила представитель администрации США.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров по TTIP, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным, и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль в свою очередь дал понять, что США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти стандарты ЕС и что консультации остановлены, хотя официально Брюссель и не уведомлял об этом Вашингтон. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Вместе с тем Еврокомиссия намерена продолжить переговоры и довести их до конца.