Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. На Дальнем Востоке планируется осуществить 16 инвестпроектов по обустройству современных пунктов пропуска на госгранице общей стоимостью 11,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании государственной пограничной комиссии.

"Всего в Дальневосточном федеральном округе на территории девяти субъектов установлено 62 пункта пропуска. Большинство из них должным образом не обустроено и не отвечает современным требованиям. В соответствии с ФЦП "Государственные границы России", до 2021 года в ДФО предусмотрена реализация 16 инвестиционных проектов (по обустройству) пунктов пропуска с объемом финансирования 11,5 млрд рублей", - сказал зампред правительства РФ.

Рогозин добавил, что с учетом нехватки бюджетного финансирования проблему функционирования обустройства пропускных пунктов необходимо решать комплексно, выбирая четко приоритеты, в том числе и за счет внедрения новых схем организации пропуска через госграницу, оптимизации контрольно-проверочных действий и требований к обустройству пунктов пропуска, использования современных технических средств и информационных технологий, а также совершенствования взаимодействия, кооперации государственных контрольных органов и бизнеса.

Вице-премьер также подчеркнул, что теперь одной из основных задач Минтранса является пересмотр параметров пропускной способности пунктов пропуска с учетом реализации приоритетных проектов. Кроме того, по его словам, министерству предстоит работать над сокращением длительности процедур контроля грузов и транспортных средств в пунктах пропуска. Там, где это возможно, необходимо применять механизмы частно-государственного партнерства.