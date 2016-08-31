СМИ: ВЭБ хочет создать на Дальнем Востоке лесопромышленный кластер

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) разрабатывает предложения по объединению лесопромышленных предприятий, принадлежащих банку, в Дальневосточный лесопромышленный кластер. Соглашение о его создании будет подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает в среду газета "Ведомости".

"В случае объединения этих предприятий можно создать крупнейшую в России лесопромышленную группу по производству пиломатериалов, топливных пеллет и по объемам лесосеки и лесозаготовки, обладающую всеми ресурсами для развития, создания дополнительных рабочих мест, увеличения экспортного потенциала Дальнего Востока", - рассказал газете директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел Билибин.

По его словам, суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего Востока - около 40 млрд рублей. Этими проектами являются завод "Азия-лес" (входит в BM group) в поселке Березовый, производственный комплекс холдинга RFP в городе Амурске и комплекс "Аркаим" в поселке Ванино (все - Хабаровский край).

По подсчетам банка, общая расчетная лесосека участников кластера составит более 7 млн куб. м, лесозаготовка - более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в год, пеллет - более 530 тыс. тонн.

Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что кластер, в который должно войти более 20 участников, обеспечит комплексность переработки древесины, создаст новые виды производств, повысит кооперацию между участниками кластера. Собеседник издания в ведомстве также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе сосредоточено более 25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда низкая - менее 18%.