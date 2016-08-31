Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ВЭБ хочет создать на Дальнем Востоке лесопромышленный кластер

Экономика и бизнес
31 августа, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего Востока - около 40 млрд рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) разрабатывает предложения по объединению лесопромышленных предприятий, принадлежащих банку, в Дальневосточный лесопромышленный кластер. Соглашение о его создании будет подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает в среду газета "Ведомости".

"В случае объединения этих предприятий можно создать крупнейшую в России лесопромышленную группу по производству пиломатериалов, топливных пеллет и по объемам лесосеки и лесозаготовки, обладающую всеми ресурсами для развития, создания дополнительных рабочих мест, увеличения экспортного потенциала Дальнего Востока", - рассказал газете директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел Билибин.

По его словам, суммарные инвестиции банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего Востока - около 40 млрд рублей. Этими проектами являются завод "Азия-лес" (входит в BM group) в поселке Березовый, производственный комплекс холдинга RFP в городе Амурске и комплекс "Аркаим" в поселке Ванино (все - Хабаровский край).

По подсчетам банка, общая расчетная лесосека участников кластера составит более 7 млн куб. м, лесозаготовка - более 5 млн куб. м, производство пиломатериалов - 1,5 млн куб. м в год, пеллет - более 530 тыс. тонн.

Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что кластер, в который должно войти более 20 участников, обеспечит комплексность переработки древесины, создаст новые виды производств, повысит кооперацию между участниками кластера. Собеседник издания в ведомстве также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе сосредоточено более 25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда низкая - менее 18%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
3
СМИ: обвинения против Криса Брауна выдвинула победительница конкурса красоты
4
Массовая драка произошла в Махачкале
5
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
6
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
7
Владелица французского замка XVIII века сожгла его
Темы дня
Реклама