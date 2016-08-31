Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки

Экономика и бизнес
31 августа, 3:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Как пишет газета "Ведомости", размер акциза составляет 5 рублей за 1 литр
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ведомства и чиновников.

Смотрите также
Минздрав РФ обсуждает акцизы на газировку

"Инициатива содержится в материалах к совещанию о дополнительных доходах в бюджет на 2017-2019 гг., которое прошло у вице-премьера Игоря Шувалова ранее на этой неделе; "Ведомости" ознакомились с материалами. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. - на 27 млрд руб. и в 2019 г. - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина. Чиновник финансово- экономического блока и другой федеральный чиновник это подтвердили", - говорится в публикации.

Представители Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича отказались комментировать изданию эту информацию, представитель Минфина на запрос не ответил. В Минэкономразвития газете сообщили, что предложения Минфина об акцизе на сладкие напитки в ведомство не поступали.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В июне официальный представитель Минздрава Олег Салагай информировал ТАСС, что в ведомстве продолжалось обсуждение налога на сахар, на тот момент рассматривалось допустимое количество сахара в 8 мг на 100 мл напитка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
3
СМИ: обвинения против Криса Брауна выдвинула победительница конкурса красоты
4
Массовая драка произошла в Махачкале
5
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
6
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
7
Владелица французского замка XVIII века сожгла его
Темы дня
Реклама