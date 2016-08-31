СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ведомства и чиновников.

"Инициатива содержится в материалах к совещанию о дополнительных доходах в бюджет на 2017-2019 гг., которое прошло у вице-премьера Игоря Шувалова ранее на этой неделе; "Ведомости" ознакомились с материалами. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. - на 27 млрд руб. и в 2019 г. - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина. Чиновник финансово- экономического блока и другой федеральный чиновник это подтвердили", - говорится в публикации.

Представители Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича отказались комментировать изданию эту информацию, представитель Минфина на запрос не ответил. В Минэкономразвития газете сообщили, что предложения Минфина об акцизе на сладкие напитки в ведомство не поступали.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В июне официальный представитель Минздрава Олег Салагай информировал ТАСС, что в ведомстве продолжалось обсуждение налога на сахар, на тот момент рассматривалось допустимое количество сахара в 8 мг на 100 мл напитка.