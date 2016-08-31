Рогозин: конфискованные суда будут перепродавать

В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо СаттерОбщество 31 августа, 5:08
СМИ: Трамп планирует в среду встретиться с президентом МексикиМеждународная панорама 31 августа, 4:22
AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космосКосмос 31 августа, 4:19
Полиция арестовала певца Криса Брауна за нападение и угрозу применения оружияПроисшествия 31 августа, 3:46
СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напиткиЭкономика и бизнес 31 августа, 3:22
Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 31 августа, 2:48
Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи посетит Вашингтон и встретится с ОбамойМеждународная панорама 31 августа, 1:56
Ученые США изучают радиосигнал, который мог быть послан внеземной цивилизациейКосмос 31 августа, 1:43
США в 2017 году впервые разместят истребители F-35 за рубежомМеждународная панорама 31 августа, 0:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Конфискат судов решено перепродавать или пускать на металлолом. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС по итогам заседания Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.
"Еще один вопрос, по которому сегодня было принято решение, даны необходимые поручения правительства, это вопрос, связанный с конфискатом судов, которые нарушили законы РФ. Сегодня они бессмысленным металлоломом загромождают берега, порты, бухты, причальные стенки. Такого быть не должно, - сказал Рогозин. - Мы дали поручение оперативно рассмотреть порядок использования этих судов".
Вице-премьер уточнил, что предложено два варианта: либо перепродажа конфискованных кораблей, с тем, чтобы они могли работать по своему предназначению, но уже с новыми владельцами, либо, если это хлам, который мешает хозяйственной деятельности острова, - сдача таких судов в металлолом.
По мнению зампреда правительства, эта инициатива для властей Сахалина абсолютно рациональная, потому что такие суда - "тоже скоропортящийся товар, потому что, если за техникой не следить, она просто превращается в груду ржавого металла".