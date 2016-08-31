Рогозин: конфискованные суда будут перепродавать

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Конфискат судов решено перепродавать или пускать на металлолом. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС по итогам заседания Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.

"Еще один вопрос, по которому сегодня было принято решение, даны необходимые поручения правительства, это вопрос, связанный с конфискатом судов, которые нарушили законы РФ. Сегодня они бессмысленным металлоломом загромождают берега, порты, бухты, причальные стенки. Такого быть не должно, - сказал Рогозин. - Мы дали поручение оперативно рассмотреть порядок использования этих судов".

Вице-премьер уточнил, что предложено два варианта: либо перепродажа конфискованных кораблей, с тем, чтобы они могли работать по своему предназначению, но уже с новыми владельцами, либо, если это хлам, который мешает хозяйственной деятельности острова, - сдача таких судов в металлолом.

По мнению зампреда правительства, эта инициатива для властей Сахалина абсолютно рациональная, потому что такие суда - "тоже скоропортящийся товар, потому что, если за техникой не следить, она просто превращается в груду ржавого металла".