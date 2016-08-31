Минтранс РФ: ряд пунктов пропуска в ДФО могут не открыться из-за снижения финансирования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Министерство транспорта РФ считает, что финансовый потенциал ФЦП "Государственная граница РФ", рассчитанной до 2021 года, недостаточен и приведет к тому, что ряд пунктов пропуска через госграницу в ДФО не будут введены в эксплуатацию. Об этом заявил в среду замглавы Минстранса Алексей Цыденов на заседании Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.

"Ежегодное секвестирование программы на 2017-2019 годы доходит до 63%. В 2017 году - 59%, в 2018-64%, в 2019-65%. В указанных условиях не могут быть реализованы совсем либо частично ряд значимых мероприятий - это пункты пропуска портов Петропавловска-Камчатского, Ванино, Шахтерск, Невельск, Холмск, Находка. Не реализуются с учетом сокращения финансирования воздушный пункт пропуска Камчатки и железнодорожный Пограничный", - сказал замминистра.

По его словам, как альтернативный источник дохода на строительство, реконструкцию и содержание пунктов пропуска Минтранс предлагает использовать механизм государственно-частного партнерства.

Цыденов привел в пример строительство канатной дороги через Амур, которая соединит Россию и Китай. "Проект включает в себя пункты пропуска, построенные за счет инвестора. Средства будут возвращаться за счет взимания платы за пользование объектом", - пояснил он. Замминистра также отметил, что инвесторы смогут вернуть свои средства за счет использования территории возле пунктов пропуска.

Общая протяженность границ РФ в ДФО почти 28 тыс. км. Установлено 62 пункта пропуска, действуют 44. Проекты, реализующиеся сегодня на Дальнем Востоке, в частности, создание ТОР, в скором времени значительно увеличат нагрузку на действующие пункты пропуска, большая часть из которых уже работают с перегрузкой, отметил замглавы Минтранса РФ.