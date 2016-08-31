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Центробанк Китая понизил курс юаня до минимума с за шесть недель - 6,6908 за $1

Экономика и бизнес
31 августа, 5:44 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Вместе с тем власти КНР неоднократно заявляли, что основания для долгосрочной девальвации юаня отсутствуют
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ПЕКИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в среду курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 0,14% до 6,6908 за единицу. Это минимальный показатель с 20 июля этого года.

Нынешний курс юаня вплотную приблизился к обновлению минимальных значений за пять лет - 19 июля курс юаня к доллару обновил минимум с октября 2010 года, опустившись до 6,6971 за единицу. Вместе с тем власти КНР неоднократно заявляли, что основания для долгосрочной девальвации юаня отсутствуют.

3 августа Центробанк Китая также сообщал о том, что намерен поддерживать курс юаня на "разумном и сбалансированном" уровне во второй половине текущего года. "Во втором полугодии макрорегулирование и работа, связанная со стабилизацией развития реформ, по-прежнему остается сложной", - отмечалось в документе. "Необходимо продолжать проводить умеренную монетарную политику, сохраняя достаточную степень гибкости", - заявили в китайском ЦБ.

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