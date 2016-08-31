В Северной Осетии будут отбирать земли у арендаторов, не использующих их по назначению

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии будут отбирать земли у арендаторов, не использующих их по назначению. Соответствующий договор аренды был принят на заседании правительства республики.

"Договор аренды земельного участка из числа земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, был разработан по поручению врио главы республики Вячеслава Битарова. В случае невыполнения его пунктов арендодатель будет вправе требовать досрочного расторжения договора аренды", - сказал врио министра государственного имущества и земельных отношений республики Руслан Тедеев на заседании.

Согласно договору, арендатор обязан использовать земельный участок по назначению, выполнять работы по рекультивации земли, а также в течение календарного года провести агрохимический и почвенный анализ участка для получения агрохимического паспорта. Этот паспорт он должен обновлять каждые пять лет.

Как сообщал ранее ТАСС, в результате инвентаризации земель в Северной Осетии было выявлено 22 тыс. га свободной земли. Многие из участков заросли деревьями, кустарниками. Более 50 гектаров будут переданы сельским поселениям на расширение. Инвентаризация началась в конце прошлого года, последний раз она проводилась в республике в 2010-2011 годах.

Кроме того, в республике срок аренды земель сельхозназначения, который по российскому законодательству ограничивается 49 годами, сократят до 15 лет.