ВЭФ-2016: за два дня до старта

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Владивосток готовится ко Второму Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Цель форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Планируется, что мероприятие посетят не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура.Как ранее сообщили в Росконгрессе в настоящее время забронированы около 5,5 тыс. номеров в 23 гостиницах Владивостока и кампусе ДВФУ.
Также решен вопрос с обеспечением авиабилетами участников и гостей ВЭФ: генеральный партнер по перевозке участников ("Аэрофлот") забронировал для зарегистрировавшихся гостей ВЭФ 1,5 тыс. билетов, которые можно купить через личный кабинет участника форума.
О том, как проходит подготовка к мероприятию, - в фотогалерее ТАСС.