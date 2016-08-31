ВЭФ-2016: за два дня до старта

На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив © Юрий Смитюк/ТАСС

Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ © Юрий Смитюк/ТАСС

Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей © Юрий Смитюк/ТАСС

В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион © Юрий Смитюк/ТАСС

Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей © Юрий Смитюк/ТАСС

Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума © Юрий Смитюк/ТАСС

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На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив © Юрий Смитюк/ТАСС

Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ © Юрий Смитюк/ТАСС

Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей © Юрий Смитюк/ТАСС

В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион © Юрий Смитюк/ТАСС

Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей © Юрий Смитюк/ТАСС

Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума © Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток готовится ко Второму Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Цель форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Планируется, что мероприятие посетят не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура.Как ранее сообщили в Росконгрессе в настоящее время забронированы около 5,5 тыс. номеров в 23 гостиницах Владивостока и кампусе ДВФУ.

Также решен вопрос с обеспечением авиабилетами участников и гостей ВЭФ: генеральный партнер по перевозке участников ("Аэрофлот") забронировал для зарегистрировавшихся гостей ВЭФ 1,5 тыс. билетов, которые можно купить через личный кабинет участника форума.

О том, как проходит подготовка к мероприятию, - в фотогалерее ТАСС.