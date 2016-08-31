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ВЭФ-2016: за два дня до старта

Экономика и бизнес
31 августа, 14:30 UTC+3
О том, как Владивосток готовится к экономическому форуму, - в фотогалерее ТАСС
Материал из 1 страницы
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На территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
На территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
На территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
© Юрий Смитюк/ТАСС
В кампусе ДВФУ располагается уникальный парк деревьев - Аллея России
В кампусе ДВФУ располагается уникальный парк деревьев - Аллея России
В кампусе ДВФУ располагается уникальный парк деревьев - Аллея России
© Юрий Смитюк/ТАСС
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума
© Юрий Смитюк/ТАСС
Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей
Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей
Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей
© Юрий Смитюк/ТАСС
Площадку форума украшают скульптуры тигров и дальневосточных леопардов
Площадку форума украшают скульптуры тигров и дальневосточных леопардов
Площадку форума украшают скульптуры тигров и дальневосточных леопардов
© Юрий Смитюк/ТАСС
В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион
В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион
В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион
© Юрий Смитюк/ТАСС
Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей
Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей
Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ресторан на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
Ресторан на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
Ресторан на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ
Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ
Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стойка выдачи аккредитаций
Стойка выдачи аккредитаций
Стойка выдачи аккредитаций
© Юрий Смитюк/ТАСС
Выставочный зал форума
Выставочный зал форума
Выставочный зал форума
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стенд ТАСС в рамках ВЭФ
Стенд ТАСС в рамках ВЭФ
Стенд ТАСС в рамках ВЭФ
© Юрий Смитюк/ТАСС
На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив
На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив
На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стенд нефтяной компании "Роснефть"
Стенд нефтяной компании "Роснефть"
Стенд нефтяной компании "Роснефть"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Монтаж павильонов
Монтаж павильонов
Монтаж павильонов
© Юрий Смитюк/ТАСС
Подготовка стенда РЖД
Подготовка стенда РЖД
Подготовка стенда РЖД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Последние приготовления к мероприятию
Последние приготовления к мероприятию
Последние приготовления к мероприятию
© Юрий Смитюк/ТАСС
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На территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
© Юрий Смитюк/ТАСС
В кампусе ДВФУ располагается уникальный парк деревьев - Аллея России
© Юрий Смитюк/ТАСС
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-07М", переданный в дар жителям ЗАТО Углегорск, представлен на площадке II Восточного экономического форума
© Юрий Смитюк/ТАСС
Павильон Республики Саха. Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей
© Юрий Смитюк/ТАСС
Площадку форума украшают скульптуры тигров и дальневосточных леопардов
© Юрий Смитюк/ТАСС
В дальнейшем скульптуры выставят на благотворительный аукцион
© Юрий Смитюк/ТАСС
Павильон Чукотки. Правительство автономного округа планирует подписать на ВЭФ соглашения с инвесторами на 70 млрд рублей
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ресторан на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Один из залов для заседаний в рамках ВЭФ
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стойка выдачи аккредитаций
© Юрий Смитюк/ТАСС
Выставочный зал форума
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стенд ТАСС в рамках ВЭФ
© Юрий Смитюк/ТАСС
На стенде, посвященном строящемуся мосту через Керченский пролив
© Юрий Смитюк/ТАСС
Стенд нефтяной компании "Роснефть"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Монтаж павильонов
© Юрий Смитюк/ТАСС
Подготовка стенда РЖД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Последние приготовления к мероприятию
© Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток готовится ко Второму Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Цель форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Планируется, что мероприятие посетят не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура.Как ранее сообщили в Росконгрессе  в настоящее время забронированы около 5,5 тыс. номеров в 23 гостиницах Владивостока и кампусе ДВФУ.

Также решен вопрос с обеспечением авиабилетами участников и гостей ВЭФ: генеральный партнер по перевозке участников ("Аэрофлот") забронировал для зарегистрировавшихся гостей ВЭФ 1,5 тыс. билетов, которые можно купить через личный кабинет участника форума.

О том, как проходит подготовка к мероприятию, - в фотогалерее ТАСС.

Смотрите также
Что тут поделаешь: гид по Владивостоку для участников Восточного экономического форума

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Восточный экономический форум 2016
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