Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полет в Минск из Жуковского обойдется вдвое дешевле, чем из Домодедова

Экономика и бизнес
31 августа, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Новый аэропорт 12 сентября примет первый рейс, который совершит белорусская национальная авиакомпания "Белавиа"
Материал из 1 страницы
Самолет на летном поле в международном аэропорту Жуковский

Самолет на летном поле в международном аэропорту Жуковский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиабилет из международного аэропорта Жуковский в Минск - в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэродрома - обойдется почти в два раза дешевле, чем из Домодедова.

С 12 сентября авиакомпания "Белавиа" собирается открыть рейсы из Жуковского в столицу Белоруссии. При этом авиакомпания продолжит полеты по этому направлению и из Домодедова. Как следует из данных на сайте "Белавиа", билет с вылетом из Жуковского обойдется примерно в два раза дешевле. Например, стоимость авиабилета из Минска в Москву 12 сентября на один из пяти предложенных рейсов через Домодедово по самому низкому тарифу составит 50-85 евро, а через Жуковский - 30 евро. Эту информацию ТАСС подтвердили и в "Белавии".

Смотрите также
Регулярные полеты из Жуковского начнутся в середине сентября

"Был подписан договор между "Белавиа" и аэропортом Жуковский, во многом это сказалось и на стоимости авиабилетов. Дело в том, что это новые рейсы. Когда авиакомпания начинает полеты по новым направлениям, она всегда использует все возможные средства по стимулированию того или иного направления. Обычно в таких случаях билеты чуть дешевле. Мы в данном случае простимулировали за свой счет это направление", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора авиакомпании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец.

По его словам, "Белавиа" не планирует в дальнейшем повышать стоимость авиабилетов на этом направлении до уровня билетов в аэропорту Домодедово. Все будет зависеть от рыночных условий. "Чуть-чуть дешевле в любом случае, наверное, будет", - добавил Чергинец.

Он отметил, что авиакомпания также не намерена постепенно переносить свои рейсы из Домодедова в Жуковский, чтобы не терять поток транзитных пассажиров. Также "Белавиа" пока не планирует открывать новые направления в Жуковский из других белорусских городов.

Ранее пресс-служба Жуковского сообщала, что аэропорт 12 сентября примет первый рейс, который совершит белорусская национальная авиакомпания "Белавиа". Полеты будут осуществляться на воздушных судах типа Embrarier 175.

Смотрите также
Из Жуковского откроют авиарейсы в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Чехию и Китай

Желание начать полеты из Жуковского выразили еще несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа". Они получили допуски межведомственной комиссии при Минтрансе России на регулярное выполнение международных полетов из Жуковского. Авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию а также в Таджикистан, Киргизию и Казахстан.

Как сообщали ТАСС в авиакомпании "Ямал", авиаперевозчик начнет полеты из аэропорта Жуковский предположительно в октябре.

Международный аэропорт Жуковский официально открыт 30 мая, но в настоящее время фактически не работает - регулярные полеты из аэропорта не осуществляются, о сотрудничестве с чартерными авиакомпаниями не сообщалось.

Смотрите также

До аэропорта Жуковский можно добраться четырьмя видами транспорта
Открытие аэропорта Жуковский поможет развитию Московского авиаузла, уверены в Минтрансе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
2
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
3
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку
4
В Москве отменено более 30 авиарейсов
5
Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы
6
Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама