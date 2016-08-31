Полет в Минск из Жуковского обойдется вдвое дешевле, чем из Домодедова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиабилет из международного аэропорта Жуковский в Минск - в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэродрома - обойдется почти в два раза дешевле, чем из Домодедова.

С 12 сентября авиакомпания "Белавиа" собирается открыть рейсы из Жуковского в столицу Белоруссии. При этом авиакомпания продолжит полеты по этому направлению и из Домодедова. Как следует из данных на сайте "Белавиа", билет с вылетом из Жуковского обойдется примерно в два раза дешевле. Например, стоимость авиабилета из Минска в Москву 12 сентября на один из пяти предложенных рейсов через Домодедово по самому низкому тарифу составит 50-85 евро, а через Жуковский - 30 евро. Эту информацию ТАСС подтвердили и в "Белавии".

"Был подписан договор между "Белавиа" и аэропортом Жуковский, во многом это сказалось и на стоимости авиабилетов. Дело в том, что это новые рейсы. Когда авиакомпания начинает полеты по новым направлениям, она всегда использует все возможные средства по стимулированию того или иного направления. Обычно в таких случаях билеты чуть дешевле. Мы в данном случае простимулировали за свой счет это направление", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора авиакомпании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец.

По его словам, "Белавиа" не планирует в дальнейшем повышать стоимость авиабилетов на этом направлении до уровня билетов в аэропорту Домодедово. Все будет зависеть от рыночных условий. "Чуть-чуть дешевле в любом случае, наверное, будет", - добавил Чергинец.

Он отметил, что авиакомпания также не намерена постепенно переносить свои рейсы из Домодедова в Жуковский, чтобы не терять поток транзитных пассажиров. Также "Белавиа" пока не планирует открывать новые направления в Жуковский из других белорусских городов.

Ранее пресс-служба Жуковского сообщала, что аэропорт 12 сентября примет первый рейс, который совершит белорусская национальная авиакомпания "Белавиа". Полеты будут осуществляться на воздушных судах типа Embrarier 175.

Желание начать полеты из Жуковского выразили еще несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа". Они получили допуски межведомственной комиссии при Минтрансе России на регулярное выполнение международных полетов из Жуковского. Авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию а также в Таджикистан, Киргизию и Казахстан.

Как сообщали ТАСС в авиакомпании "Ямал", авиаперевозчик начнет полеты из аэропорта Жуковский предположительно в октябре.

Международный аэропорт Жуковский официально открыт 30 мая, но в настоящее время фактически не работает - регулярные полеты из аэропорта не осуществляются, о сотрудничестве с чартерными авиакомпаниями не сообщалось.