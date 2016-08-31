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"Водоканал Санкт-Петербурга" отказался от требований к Кехману на 1623 рубля

Экономика и бизнес
31 августа, 11:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС
Ранее ТАСС сообщал, что речь идет о долге за воду в доме, который у Кехмана изъяли и продали на торгах
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Владимир Кехман

Владимир Кехман

© Евгений Курсков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о включении требования ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в реестр кредиторов бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей компании группы JFC, проходящей процедуру банкротства.

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Об этом сообщается на сайте суда.

"Производство по заявлению прекратить", - сказано в определении суда.

Как следует из материалов дела, заявитель - водоканал - сам отказался от требований к Кехману в размере 1623 рублей 59 копеек. Причина в определении суда не названа. Ранее ТАСС сообщал, что речь идет о долге за воду в доме, который у Кехмана изъяли и продали на торгах.

В конце июля арбитраж признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества (следующая стадия банкротства - прим. ТАСС). В иске о реструктуризации долгов по плану должника суд отказал.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд руб.), "Райффайзенбанк" (420,1 млн руб.), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд руб.), "Юникредит банк"(434,3 млн руб.), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд руб.) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн руб.). Ранее арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Владимир Кехман работает на руководящих постах в Михайловском театре в Петербурге и в Новосибирском театре. Его компания JFC занималась импортом и продажей бананов.

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