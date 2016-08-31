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Минсельхоз получит первые данные космического мониторинга сельхозземель в 2016 году

Экономика и бизнес
31 августа, 14:14 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 31, августа. /ТАСС
Космический мониторинг позволит контролировать расходы ГСМ и удобрений, качество работ, а также определять будущую урожайность
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Минсельхоз получит первые данные космического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения уже в этом году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев по итогам рабочей поездки в Амурскую область.

"Мы подписали с Роскосмосом соглашение о том, что будем мониторить наши земельные ресурсы. <…> Первые данные будут получены в этом году", - сказал министр.

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Он добавил, что космический мониторинг позволит контролировать расходы ГСМ и удобрений, качество работ, а также определять будущую урожайность. "Это современные подходы. С космосом работают аграрии многих передовых стран, и мы будем в их числе", - добавил Ткачев.

Ранее ТАСС сообщал, что Минсельхоз РФ и Роскосмос будут сотрудничать при создании единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. В новой системе будут использоваться данные, полученные с помощью системы ГЛОНАСС и аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Как ранее сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, в прошлом году была сформирована группировка аппаратов ДЗЗ (дистанционного зондирования земли) народно-хозяйственного назначения, которая позволяет в высоком разрешении осуществлять мониторинг любой точки России и за неделю получать информацию обо всей ее территории.

Министр сельского хозяйства РФ в среду открыл первую очередь семенного завода сои возле села Екатеринославка в Амурской области, годовая мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн. В четверг запланирована рабочая поездка министра в Хабаровский край.

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