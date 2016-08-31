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Очаг АЧС обнаружен на одном из сельхозпредприятий под Рязанью

Экономика и бизнес
31 августа, 14:39 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 31, августа. /ТАСС
ООО "Вердазернопродукт" считается самым крупным в области свинокомплексом
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РЯЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на откормочной площадке ООО "Вердазернопродукт", предприятие расположено рядом с деревней Чарыково Саракевского района Рязанской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ветеринарном отделе Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

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© Григорий Сысоев/ТАСС
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"Очаг африканской свиной чумы обнаружен на одной из площадок "Вердазернопродукта". Сейчас предпринимается ряд мер по недопущению распространения болезни. Все мероприятия выполняются в рамках постановления губернатора Рязанской области Олега Ковалева", - сказал собеседник агентства.

ООО "Вердазернопродукт" - самый крупный свинокомплекс Рязанской области. В состав предприятия входят пять производственных площадок (племенная ферма, два племенных репродуктора и два откормочника), а также комбикормовый цех производственной мощностью 270 тыс. тонн в год. На предприятии реализуется замкнутый цикл воспроизводства.

По данным на 2015 год, поголовье свиней в Рязанской области составляет 196,4 тыс. голов, в том числе 176,3 тыс. голов содержится в сельскохозяйственных организациях. Производство свиней на убой за шесть месяцев 2016 года в сельхозпредприятиях составило 16,6 тыс. тонн, что на 3,7% больше уровня 2015 года.

АЧС - вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Распространение африканской чумы свиней
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