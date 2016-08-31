Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кипр и Египет подписали соглашение о поставках газа по трубопроводу

Экономика и бизнес
31 августа, 15:25 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Документ подписали в Никосии министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис и министр нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тарек аль-Мула
Материал из 1 страницы

КАИР, 31 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Каир и Никосия заключили в среду соглашение о поставках природного газа по трубопроводу из исключительной экономической зоны Кипра на территорию Египта для внутреннего потребления или реэкспорта. Об этом сообщило издание "Аш-Шурук". Документ подписали в Никосии министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис и министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мула.

"Соглашение является частью законодательной базы, которая позволит Кипру в дальнейшем продавать газ в Египет и предоставит гарантии инвесторам", - говорится в совместном заявлении министров. Стороны договорились также ускорить переговорный процесс по достижении соглашения о строительстве трубопровода в морских районах двух стран, "который облегчит реализацию соглашения".

Поставки газа из исключительной экономической зоны Кипра может начаться не ранее 2020-2022 годов, когда начнется освоение этой офшорной зоны. Кипр провел летом этого года третий раунд продажи нефтегазовых лицензий. Египет в прошлом году объявил об обнаружении в Средиземном море "супергигантского" месторождения, объемы которого оцениваются в 30 трлн кубических футов (около 849,5 млрд кубических метров) газа, что резко повысило интерес энергетических компаний к району Восточного Средиземноморья.

По словам египетского министра, в условиях, когда из-за нехватки ресурсов два основных предприятиях по сжижению газа - в Идку и Думьяте - практически законсервированы, Каир предпринимает шаги по развитию независимого рынка газа, и кипрское "голубое топливо" потребуется для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Газовая дипломатия
Страны
Кипр Египет
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама