Кипр и Египет подписали соглашение о поставках газа по трубопроводу

КАИР, 31 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Каир и Никосия заключили в среду соглашение о поставках природного газа по трубопроводу из исключительной экономической зоны Кипра на территорию Египта для внутреннего потребления или реэкспорта. Об этом сообщило издание "Аш-Шурук". Документ подписали в Никосии министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис и министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мула.

"Соглашение является частью законодательной базы, которая позволит Кипру в дальнейшем продавать газ в Египет и предоставит гарантии инвесторам", - говорится в совместном заявлении министров. Стороны договорились также ускорить переговорный процесс по достижении соглашения о строительстве трубопровода в морских районах двух стран, "который облегчит реализацию соглашения".

Поставки газа из исключительной экономической зоны Кипра может начаться не ранее 2020-2022 годов, когда начнется освоение этой офшорной зоны. Кипр провел летом этого года третий раунд продажи нефтегазовых лицензий. Египет в прошлом году объявил об обнаружении в Средиземном море "супергигантского" месторождения, объемы которого оцениваются в 30 трлн кубических футов (около 849,5 млрд кубических метров) газа, что резко повысило интерес энергетических компаний к району Восточного Средиземноморья.

По словам египетского министра, в условиях, когда из-за нехватки ресурсов два основных предприятиях по сжижению газа - в Идку и Думьяте - практически законсервированы, Каир предпринимает шаги по развитию независимого рынка газа, и кипрское "голубое топливо" потребуется для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта.