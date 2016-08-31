Банки РФ прогнозируют повышение спроса заемщиков на новые кредиты в III-IV кварталах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские банки прогнозируют повышение спроса заемщиков на новые кредиты в III-IV кварталах 2016 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене Банка России "Изменение условий банковского кредитования во II квартале 2016 года".

"Половина обследованных банков ожидает повышения спроса населения на потребительские кредиты в третьем квартале и 67% - в четвертом квартале 2016 года. Банки указывают на стабилизацию потребительского спроса. Со своей стороны банки готовы расширять линейку кредитных продуктов, вводя специальные стимулирующие программы кредитования для розничных заемщиков", - отмечается в документе.

По оценке 45% банков-участников обследования, спрос на ипотечные кредиты повысится в третьем квартале 2016 года, а в четвертом квартале на это рассчитывают уже 51% банков. "Росту спроса заемщиков на ипотеку, по мнению респондентов, будет способствовать уменьшение процентных ставок по ипотечным кредитам на фоне снижения стимулов населения к сбережениям изза динамики депозитных ставок. В конце года банки прогнозируют приток клиентов в связи с завершением 31 декабря 2016 г. государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам на новостройки", - говорится в бюллетене.

Повышение спроса малых и средних предприятий на новые кредиты прогнозируют 46% банков в третьем квартале и 52% банков - в четвертом квартале. По мнению остальных респондентов, спрос МСП на кредиты останется на прежнем уровне. В большей степени притока клиентов ожидают банки, участвующие в программах господдержки кредитования МСП. Ряд банков ожидают увеличения потребности нефинансовых компаний в кредитах на пополнение оборотных средств, отмечается в документе.

Банк России ежеквартально проводит общероссийское обследование крупных российских банков для оценки изменения условий банковского кредитования (УБК) организаций и населения. В обследовании за II квартал 2016 года приняли участие 54 банка, на которые приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению.