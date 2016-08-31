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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ не исключает дефляции в первые недели сентября, сообщили ТАСС в министерстве.
"Мы не исключаем дефляции в последующие недели", - сказал представитель ведомства.
В министерстве также пояснили, что прогноз по инфляции на сентябрь в годовом и месячном выражении будет зависеть от динамики цен за август, при этом оценка августа сохранена в диапазоне от дефляции в 0,2% до инфляции в 0,1%.
Ранее в МЭР сообщали, что в августе - сентябре планируется пересмотр всех показателей макропрогноза на ближайшие годы с учетом имеющейся отчетной информации. Базовый вариант сценарных условий предусматривает инфляцию в РФ на уровне 6,5% по итогам 2017 г.
Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что в обновленном прогнозе социально- экономического развития, который готовит министерство, показатель инфляции по итогам 2016 г. будет ниже 6%.
Сегодня Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в период с 23 по 29 августа 2016 года была нулевой после роста цен на 0,1% неделей ранее. С начала 2016 г. потребительские цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 29 августа 2016 года замедлилась до 6,9%.