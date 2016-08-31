Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,6% - до $46,98 за баррель впервые с 15 августа 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировой рынок нефти. Досье