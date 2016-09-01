Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайская CMEC собирается построить на Дальнем Востоке РФ две электростанции

Экономика и бизнес
1 сентября, 5:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Заявление было сделано в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) намерена принять участие в строительстве на Дальнем Востоке РФ четырех объектов, связанных с энергетикой, в том числе двух электростанций. Об этом заявил представитель CMEC Цао Цын.

"Сейчас мы ведем переговоры с "Дальэнерго" и другими компаниями о сотрудничестве", - сказал он. "Это строительство и гидроэлектростанции, и тепловой электростанции. Всего четыре проекта", - пояснил Цао Цын.

Заявление было сделано в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьера Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
Темы
Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама