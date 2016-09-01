Китайская CMEC собирается построить на Дальнем Востоке РФ две электростанции

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) намерена принять участие в строительстве на Дальнем Востоке РФ четырех объектов, связанных с энергетикой, в том числе двух электростанций. Об этом заявил представитель CMEC Цао Цын.
"Сейчас мы ведем переговоры с "Дальэнерго" и другими компаниями о сотрудничестве", - сказал он. "Это строительство и гидроэлектростанции, и тепловой электростанции. Всего четыре проекта", - пояснил Цао Цын.
Заявление было сделано в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьера Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.
ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.