Сделки с АБИИ и Новым банком развития больше не подлежат предварительному согласованию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития вошли в перечень международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В материалах отмечается, что ряд международных финансовых организаций (например, Европейский банк реконструкции и развития) приостановили проведение операций в России.

"Для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития планируется создать благоприятные условия их операционной деятельности при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, в частности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке", - говорится в документе. Также подчеркивается, что реализация распоряжения позволит расширить перечень международных финансовых организаций, для которых упрощается порядок реализации сделок, планируемых в России.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был учрежден на основе соглашения между 57 странами. Новый банк развития был учрежден на основе соглашения между странами БРИКС: Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Разрешенный к выпуску капитал каждого из этих банков составляет 100 млрд долларов США.