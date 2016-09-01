"Русгидро" в ближайшее время направит госбанкам предложения по участию в допэмиссии

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Запрос предложений к госбанкам об участии в докапитализации "Русгидро" будет направлен в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Запрос предложений, я думаю, в ближайшее время такие запросы сделаем. Все банки с госучастием", - сказал он.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил, что банк ВТБ является наиболее реальным кандидатом на участие в докапитализации "Русгидро".

Как сообщалось, компания "Русгидро" намерена решить проблему долга дочерней "РАО ЭС Востока", превышающего 80 млрд рублей. Разобраться с этим долгом еще в апреле 2015 года поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Первый вариант предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд рублей, однако окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

Другой вариант предлагала ФСК ЕЭС. Компания заявила о готовности купить у "Русгидро" 100% АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", а также забрать государственное АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания". Этот вариант также не был одобрен.

Шульгинов также сообщил, что Участие "Роснефтегаза" в докапитализации "Русгидро" не рассматривается.

"Русгидро" хочет решить проблему долга дочерней "РАО ЭС Востока", превышающего 80 млрд руб., для этого необходима допэмиссия. Разобраться с этим долгом чиновникам поручал еще в апреле 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев. Первый вариант, согласованный осенью 2015 года, предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд руб. Но окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

В середине мая 2016 года стало известно, что допэмиссию "Русгидро" может выкупить за 55 млрд руб. "Роснефтегаз". Близкий к "Русгидро" источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки "Роснефтегаз" получил бы 15% "Русгидро", а доля Росимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8 до 60,7%. Позже СМИ сообщали, что "Роснефтегаз" отказался выкупать допэмиссию "Русгидро".

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Крупнейшим акционером компании является государство (67,12% уставного капитала).