Harbin Bank и Сбербанк расширят сотрудничество по обслуживанию приграничных расчетов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Harbin Bank придает большое значение расширению сотрудничества со Сбербанком в обслуживании приграничных расчетов. Об этом сообщил ТАСС председатель правления китайского банка Чжан Цигуань по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обслуживания банковских счетов.

"Сегодня мы со Сбербанком подписали соглашение о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Sberbank Finline, которое имеет для нас важное значение. Оно предусматривает повышение качества услуг по обслуживанию приграничных расчетов, что будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - сказал он.

В ходе беседы председатель правления Harbin Bank дал положительный прогноз развития российской экономике. "Мы положительно оцениваем потенциал Дальнего Востока России, особенно с учетом проводимой правительством РФ политики по развитию региона. В этой связи мы ожидаем прихода новых китайских инвестиций на Дальний Восток России", - добавил Чжан Цигуань.

Harbin Bank также заключил с российскими банками 21 соглашение на $2 млрд.

"Российско-Китайский финансовый совет существует чуть меньше года. За это время финансовые структуры наших стран достигли немалых результатов по многим направлениям, включая расчеты в национальных валютах при осуществлении приграничных операций, торговлю производными инструментами и кредитование банков, - сказал собеседник. - В настоящее время подписано 21 соглашение на сумму 13 млрд юаней ($1,95 млрд)".

По словам Чжан Цигуаня, китайский банк планирует развивать сотрудничество в рамках РКФС. "Сейчас мы совместно со Сбербанком планируем создать совместный высокотехнологичный фонд, а также мы ведем работу над созданием инновационных финансовых продуктов с целью оказания более широкого спектра услуг нашим клиентам", - пояснил он. "Мы надеемся, что наш банк с другими финансовыми институтами будет развивать Дальний Восток России. Для этого мы и приехали на Восточный экономический форум", - сказал собеседник.