Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Harbin Bank и Сбербанк расширят сотрудничество по обслуживанию приграничных расчетов

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Harbin Bank также заключил с российскими банками 21 соглашение на $2 млрд
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Harbin Bank придает большое значение расширению сотрудничества со Сбербанком в обслуживании приграничных расчетов. Об этом сообщил ТАСС председатель правления китайского банка Чжан Цигуань по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обслуживания банковских счетов.

"Сегодня мы со Сбербанком подписали соглашение о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Sberbank Finline, которое имеет для нас важное значение. Оно предусматривает повышение качества услуг по обслуживанию приграничных расчетов, что будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - сказал он.

В ходе беседы председатель правления Harbin Bank дал положительный прогноз развития российской экономике. "Мы положительно оцениваем потенциал Дальнего Востока России, особенно с учетом проводимой правительством РФ политики по развитию региона. В этой связи мы ожидаем прихода новых китайских инвестиций на Дальний Восток России", - добавил Чжан Цигуань.

Harbin Bank также заключил с российскими банками 21 соглашение на $2 млрд.

"Российско-Китайский финансовый совет существует чуть меньше года. За это время финансовые структуры наших стран достигли немалых результатов по многим направлениям, включая расчеты в национальных валютах при осуществлении приграничных операций, торговлю производными инструментами и кредитование банков, - сказал собеседник. - В настоящее время подписано 21 соглашение на сумму 13 млрд юаней ($1,95 млрд)".

По словам Чжан Цигуаня, китайский банк планирует развивать сотрудничество в рамках РКФС. "Сейчас мы совместно со Сбербанком планируем создать совместный высокотехнологичный фонд, а также мы ведем работу над созданием инновационных финансовых продуктов с целью оказания более широкого спектра услуг нашим клиентам", - пояснил он. "Мы надеемся, что наш банк с другими финансовыми институтами будет развивать Дальний Восток России. Для этого мы и приехали на Восточный экономический форум", - сказал собеседник.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
7
Основная часть подростков, сбежавших из спецучилища на Урале, возвращена полицией
Темы дня
Реклама