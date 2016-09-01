ННК сохраняет планы по участию в приватизации "Башнефти"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) сохраняет интерес к участию в приватизации "Башнефти", несмотря на отсрочку сроков продажи актива, заявил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.

"Сохраняем интерес, да. Мы подтвердили свое желание участвовать", - сказал он.

Худайнатов отметил, что деньги на покупку "Башнефти" "уже отложил".

Отвечая на вопрос о возможности конкуренции с "Лукойлом" и "Роснефтью" глава ННК сказал: "Нет, конечно. Это крупные компании, но будем стараться".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. По словам пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, это решение одобрил президент.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее заявлял, что стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд рублей. Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Основными акционерами "Башнефти" являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).