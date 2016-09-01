"Роснефть" и General Electric создадут СП по судостроению

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 1 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и General Electric подписали соглашение о начале совместной работы по локализации систем динамического позиционирования в области судостроения, передает корреспондент ТАСС с места события.
В рамках соглашения будет создано несколько совместных предприятий по локализации в России технологий и оборудования в области судостроения.
Подписи под соглашением поставили вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин и президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рон Поллетт.