"Звезда" построит для "Роснефти" пять танкеров на газомоторном топливе

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" подписала контракт с судостроительным комплексом "Звезда" на строительство и проектирование пяти танкеров класса "Афромакс" на газомоторном топливе для перевозки нефти из портов Балтийского моря, передает корреспондент ТАСС с места подписания.

Подписи под документами поставили вице-президент "Роснефти" по энергетике и локализации Андрей Шишкин и врио гендиректора "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" Владимир Цыбин.

Кроме того, "Роснефть", Keppel и MH Wirth подписали соглашение о размещении на базе созданного между сторонами совместного предприятия ООО "Центр инженерно-технического проектирования "Звезда-Кеппель" якорного заказа на базовое проектирование мобильных морских буровых установок на территории Российской Федерации.

Как заявил глава компании Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди комплекса, "Роснефть" будет разрабатывать проекты судов ледового класса на судостроительном комплексе "Звезда" с компанией Damen, буровых платформ - с компанией Keppel и судового оборудования с General Electric. "Для приобретения компетенций и последующей локализации на территории РФ зарегистрированы совместные предприятия с иностранными технологическими партнерами. Мы будем разрабатывать проекты судов ледового класса с компанией Damen, буровых платформ - с компанией Keppel и судового оборудования с General Electric", - сказал он.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".