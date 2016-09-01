Трутнев: решение по схеме докапитализации "Русгидро" примут в ближайшее время

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/ Решение по схеме докапитализации "Русгидро" будет принято в ближайшее время, оно должно быть согласовано всеми сторонам процесса, заявил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Я очень надеюсь, что решение будет принято скоро, но сейчас как-то гадать, глядя на потолок, не хочу. Решение должно быть согласовано всеми сторонами процесса", - сказал Трутнев.

"Русгидро" хочет решить проблему долга дочерней "РАО ЭС Востока", превышающего 80 млрд руб., для этого необходима допэмиссия. Разобраться с этим долгом чиновникам поручал еще в апреле 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. Первый вариант, согласованный осенью 2015 г., предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд руб. Но окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

В середине мая 2016 г. стало известно, что допэмиссию "Русгидро" может выкупить за 55 млрд руб. "Роснефтегаз". Близкий к "Русгидро" источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки "Роснефтегаз" получил бы 15% "Русгидро", а доля Росимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8 до 60,7%. Позже СМИ сообщали, что "Роснефтегаз" отказался выкупать допэмиссию "Русгидро".

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Крупнейшим акционером компании является государство (67,12% уставного капитала).