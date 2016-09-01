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Погрузка РЖД в августе выросла на 0,7%, до 105,9 млн тонн

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Погрузка за январь-август 2016 года, по оперативным данным, составила 809,6 млн тонн, что на 1,6 % больше, чем за аналогичный период 2015 года
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,7% и составила 105,9 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в августе увеличился на 2,1% и составил 198 млрд тарифных тонно-км. При этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,9 % и составил 252,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2016 года, по оперативным данным, составила 809,6 млн тонн, что на 1,6 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Грузооборот с начала 2016 года составил 1,5 трлн тарифных тонно-км (+ 1,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1,966 трлн тонно-км (+ 1,2%).

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