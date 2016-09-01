Азиатские инвестфонды могут выделить средства на развитие ДВФУ

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Крупные азиатские инвестиционные фонды могут выделить средства на развитие Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщил в четверг глава четырех азиатских инвестфондов Йонг Квек Пинг на встрече с и.о. ректора университета Никитой Анисимовым.
"Для меня работа в университетах не менее значима и интересна, чем бизнес. Я действительно получаю настоящее удовольствие от преподавания и общения со студентами. Я готов поддержать развитие ДВФУ, меня действительно поражает его стремительное движение вперед", - сказал Йонг Квек Пинг.
Анисимов предложил бизнесмену стать лектором ДВФУ и через Фонд целевого капитала ДВФУ учредить именные стипендии для студентов, обучающихся по программам, имеющим приоритетное значение для развития сотрудничества России и Китая.
Йонг Квек Пинг руководит фондами с общей стоимостью активов $6,5 млрд, включая крупнейший в Китае фонд Inventis Investment Holdings, и в ближайшее время планирует создать российско-китайский фонд прямых инвестиций. Также он ведет преподавательскую деятельность, читает бизнес-лекции в ведущих вузах Азии, Европы, Америки.
Фонд целевого капитала ДВФУ учрежден с целью привлечения долгосрочных вкладов и пожертвований от частных лиц и корпораций для формирования целевых капиталов университета. Средства в фонд перечислили такие компании, как "Аэрофлот", "Газпром", Сбербанк, "Банк-ВТБ", холдинг "Вертолеты России" и другие компании. Сейчас в фонде находятся около 300 млн рублей, которые расходуются на поддержание научных и образовательных программ.