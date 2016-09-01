Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Азиатские инвестфонды могут выделить средства на развитие ДВФУ

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
"Для меня работа в университетах не менее значима и интересна, чем бизнес. Я действительно получаю настоящее удовольствие от преподавания и общения со студентами", - заявил глава фондов Йонг Квек Пинг
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Крупные азиатские инвестиционные фонды могут выделить средства на развитие Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщил в четверг глава четырех азиатских инвестфондов Йонг Квек Пинг на встрече с и.о. ректора университета Никитой Анисимовым.

Читайте также новости по теме:
Развитие Дальнего Востока
© ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин, архив
Дальневосточные ТОР: первые успехи и работа над ошибками
Восточный форпост: армия России укрепляет Чукотку и Курилы
Галушка: любой частный инвестор на Дальнем Востоке получит поддержку

"Для меня работа в университетах не менее значима и интересна, чем бизнес. Я действительно получаю настоящее удовольствие от преподавания и общения со студентами. Я готов поддержать развитие ДВФУ, меня действительно поражает его стремительное движение вперед", - сказал Йонг Квек Пинг.

Анисимов предложил бизнесмену стать лектором ДВФУ и через Фонд целевого капитала ДВФУ учредить именные стипендии для студентов, обучающихся по программам, имеющим приоритетное значение для развития сотрудничества России и Китая.

Йонг Квек Пинг руководит фондами с общей стоимостью активов $6,5 млрд, включая крупнейший в Китае фонд Inventis Investment Holdings, и в ближайшее время планирует создать российско-китайский фонд прямых инвестиций. Также он ведет преподавательскую деятельность, читает бизнес-лекции в ведущих вузах Азии, Европы, Америки.

Фонд целевого капитала ДВФУ учрежден с целью привлечения долгосрочных вкладов и пожертвований от частных лиц и корпораций для формирования целевых капиталов университета. Средства в фонд перечислили такие компании, как "Аэрофлот", "Газпром", Сбербанк, "Банк-ВТБ", холдинг "Вертолеты России" и другие компании. Сейчас в фонде находятся около 300 млн рублей, которые расходуются на поддержание научных и образовательных программ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ Развитие Дальнего Востока
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
7
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
Темы дня
Реклама