Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росрыболовство: поставки тилапии и пангасиуса в РФ в I полугодии упали на четверть

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Выращенные в азиатских странах пангасиус и тилапия не раз вызывали претензии Россельхознадзора и Росрыболовства из-за несоблюдения ветеринарных норм разведения этой аквакультуры
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство фиксирует снижение объемов поставок в РФ рыбной продукции, в том числе таких "неоднозначных" видов, как тилапия и пангасиус. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Интервью

Илья Шестаков

Илья Шестаков: в экспорте рыбы из РФ нет ничего плохого, вопрос в его структуре и качестве

Перейти в раздел Интервью

"Хочу заметить, что объем поставок (этих видов рыб - прим. ред.) сокращается. Если в 2014 году в Россию завозили почти 21 тыс. тонн пангасиуса, то в 2015 году объем поставок снизился на 40% - до 12 тыс. тонн", - сообщил Шестаков. По итогам первого полугодия 2016 г. поставки пангасиуса в РФ сократились на 26,5% - до 6,6 тыс. тонн. Отмечается и падение импорта другой искусственно выращиваемой рыбы - тилапии. По словам Шестакова, в 2015 году поставки тилапии снизились на 21% - до 8 тыс. тонн. "В первой половине этого года импорт (тилапии) сократился почти на четверть - до 1,77 тыс. тонн", - отметил глава Росрыболовства.

Отвечая на вопрос, не намерено ли ведомство ограничивать поставки этих видов рыб, о небезопасности которой давно идут дебаты, Шестаков подчеркнул, что контроль за поставками ведется. "И регулирование, и контроль, конечно, осуществляется. За безопасностью пищевой продукции следит Россельхознадзор и Роспотребнадзор. При выявлении нарушений уже не раз вводили запрет на поставки. Например, закрывали рынок для ввоза пангасиуса из Вьетнама", - напомнил он.

Выращенные в азиатских странах пангасиус и тилапия не раз вызывали претензии российских ведомств - Россельхознадзора и Росрыболовства - из-за несоблюдения ветеринарных норм разведения этой аквакультуры. Ранее Шестаков отмечал, что эта рыба выращивается в прудах с не всегда благоприятными экологическими показателями.

Динамика падения импорта тилапии и пангасиуса значительно превышает падение импорта рыбы в целом. Так, по оценкам Росрыболовства, объем поставок рыбы в Россию в первом полугодии сократился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Владивосток и ВЭФ
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
5
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
Темы дня
Реклама