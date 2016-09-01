Росрыболовство: поставки тилапии и пангасиуса в РФ в I полугодии упали на четверть

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство фиксирует снижение объемов поставок в РФ рыбной продукции, в том числе таких "неоднозначных" видов, как тилапия и пангасиус. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Хочу заметить, что объем поставок (этих видов рыб - прим. ред.) сокращается. Если в 2014 году в Россию завозили почти 21 тыс. тонн пангасиуса, то в 2015 году объем поставок снизился на 40% - до 12 тыс. тонн", - сообщил Шестаков. По итогам первого полугодия 2016 г. поставки пангасиуса в РФ сократились на 26,5% - до 6,6 тыс. тонн. Отмечается и падение импорта другой искусственно выращиваемой рыбы - тилапии. По словам Шестакова, в 2015 году поставки тилапии снизились на 21% - до 8 тыс. тонн. "В первой половине этого года импорт (тилапии) сократился почти на четверть - до 1,77 тыс. тонн", - отметил глава Росрыболовства.

Отвечая на вопрос, не намерено ли ведомство ограничивать поставки этих видов рыб, о небезопасности которой давно идут дебаты, Шестаков подчеркнул, что контроль за поставками ведется. "И регулирование, и контроль, конечно, осуществляется. За безопасностью пищевой продукции следит Россельхознадзор и Роспотребнадзор. При выявлении нарушений уже не раз вводили запрет на поставки. Например, закрывали рынок для ввоза пангасиуса из Вьетнама", - напомнил он.

Выращенные в азиатских странах пангасиус и тилапия не раз вызывали претензии российских ведомств - Россельхознадзора и Росрыболовства - из-за несоблюдения ветеринарных норм разведения этой аквакультуры. Ранее Шестаков отмечал, что эта рыба выращивается в прудах с не всегда благоприятными экологическими показателями.

Динамика падения импорта тилапии и пангасиуса значительно превышает падение импорта рыбы в целом. Так, по оценкам Росрыболовства, объем поставок рыбы в Россию в первом полугодии сократился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.