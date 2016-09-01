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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в августе 2016 г. заметно снизились, свидетельствует оценка Банка России, сделанная на основе данных опроса "инФОМ". Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ, размещенном на сайте регулятора.
"По оценке "инФОМ, ожидаемая в следующие 12 месяцев инфляция уменьшилась до минимального с октября 2014 г. значения. Качественные оценки ожидаемой инфляции как на годовом, так и на месячном горизонте улучшились. По оценкам Банка России, сделанным на основе данных опроса "инФОМ, в августе 2016 г. инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев снизились", - говорится в комментарии ЦБ РФ.
В ЦБ также отмечают, что по данным опроса, оценки с использованием нормального и равномерного распределений представлений о будущей инфляции в августе составили 6,4% и 6,3% соответственно (по сравнению с 6,9% и 6,8% в июле).
По оценкам "инФОМ", в августе 2016 г. медианное значение ожидаемой инфляции на год вперед уменьшилось на 1,7 п. п. (до 12,6%). Таким образом, качественные оценки инфляционных ожиданий населения на следующий год улучшились, отмечает ЦБ.