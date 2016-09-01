ФАС возбудит против "Росэнергоатома" дело за неправомерный выбор оператора связи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия Московского УФАС России признала концерн "Росэнергоатом" нарушившим закон о закупках при выборе оператора сотовой связи для корпоративных нужд, говорится в сообщении ведомства.

Концерн провел аукцион на предоставление услуг связи в течение пяти лет, максимальная цена контракта была объявлена в размере 63,9 млн руб. На участие претендовали МТС, "Мегафон" и "Вымпелком", последний и был выбран победителем.

Однако в Московское УФАС России обратилась компания МТС, сообщив, что выбор был неправомерен, поскольку аукционная документация устанавливала, что цена должна включать в себя НДС, а "Вымпелком" на протяжении всего хода торгов подавал свои ценовые предложения с прямым указанием на то, что каждое из них не включает НДС.

Таким образом, требование аукционной документации было нарушено "Вымпелкомом", но, несмотря на это заказчик признал его победителем торгов.

"В рассматриваемом случае АО "Концерн Росэнергоатом" применило к операторам сотовой связи разные условия оценки их предложений, создав преимущественные условия для ПАО "Вымпелком", что недопустимо", - поясняет заместитель руководителя Московского УФАС России Индира Шандиева, слова которой приводятся в сообщении.

Нарушителю предписано отменить протокол подведения итогов аукциона и составить новый, применив ко всем участникам равные условия оценки их ценовых предложений. Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возбуждении по данному делу административного производства, отмечается в сообщении УФАС.