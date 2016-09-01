Объем инвестиций РФПИ в дальневосточные проекты в три раза превысил план

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеров в проекты на Дальнем Востоке втрое превысил плановый показатель и составил более 90 млрд рублей. Об этом в ходе брифинга накануне открытия ВЭФ сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Когда РФПИ финансировался, была выделена квота в 25 млрд рублей на проекты на Дальнем Востоке. Мы уже проинвестировали и одобрили сделки от РФПИ на сумму в 30 млрд рублей. Поскольку РФПИ инвестирует с партнерами, если смотреть на совместные средства, то это уже 92,8 млрд рублей. Таким образом мы проинвестировали в три раза больше сделок, чем планировалось", - сказал Дмитриев. По его словам, азиатские партнеры РФПИ активно заинтересованы в развитии Дальнего Востока.
В числе инвестиций РФПИ в регионе - проекты в сфере транспортной инфраструктуры, логистики, переработки природных ресурсов с высокой добавленной стоимостью. Фонд и его партнеры продолжают изучать инвестиционные возможности Дальнего Востока и на данный момент рассматривают ряд проектов в области портовой инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и промышленного производства, пояснил Дмитриев.
РФПИ совместно с ведущим международным оператором аэропортов, компанией Changi Airports International, и группой "Базовый элемент" планируют создать на базе международного аэропорта Владивостока российский хаб транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас стороны находятся на финальной стадии согласования условий сделки, ее закрытие ожидается до конца 2016 года.