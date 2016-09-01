ЦБ РФ повысил на 2 сентября курс доллара до 65,26 рубля

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 2 сентября официальный курс доллара на уровне 65,2566 руб., что на 0,31 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор снизил на 0,31 копейки до 72,6828 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,03 копейки до 68,5984 руб.