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ЕК одобрила создание Vimpelcom Ltd. и Hutchinson СП в Италии

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:25 UTC+3
Речь идет о слиянии операторов Wind Telecomunicazioni (принадлежит Vimpelcom) и 3 Italia (принадлежит Hutchison)
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БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию итальянских активов Vimpelcom Ltd. и Hutchinson для создания совместного предприятия - оператора мобильной связи. Об этом заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Речь идет о слиянии операторов Wind Telecomunicazioni (принадлежит Vimpelcom) и 3 Italia (принадлежит Hutchison). Объединенная абонентская база совместного предприятия оценивается в 31 млн мобильных пользователей и 2,8 млн пользователей фиксированной связи. "Еврокомиссия одобрила сделку Vimpelcom Ltd. и Hutchinson по созданию нового оператора в Италии, - сообщила Вестагер. - Компании значительно улучшили свои первоначальные предложения по созданию совместного предприятия в соответствии с требованиями Еврокомиссии".

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"Мы уверены, что после этой сделки цены на телекоммуникационном рынке Италии для потребителей будут ниже, чем до нее", - сказала Вестагер. По ее словам, сегодняшнее решение обеспечит "улучшение услуг и снижение цен" на итальянском рынке. Кроме того, будет образован крупнейший по числу абонентов мобильный оператор.

Решение обо объединении компании приняли в августе 2015 года. Однако Еврокомиссия опасалась, что сделка может привести к повышению цен на мобильные услуги и ограничению выбора для потребителей, и начала углубленное расследование на соответствие сделки законодательству ЕС.

В июле французский телеком-провайдер Iliad SA подписал соглашение с Vimpelcom Ltd. и Hutchison о покупке части принадлежащих им башен и частот в Италии. Сделка позволит Iliad стать четвертым мобильным оператором страны.

Vimpelсom Ltd. - телекоммуникационный холдинг. 47,9% Vimpelcom принадлежит Altimo, телекоммуникационному холдингу "Альфа-групп", 43% - норвежской Telenor, 9,2% - миноритарным акционерам. Vimpelcom Ltd. является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Его российская "дочка" входит в состав так называемой большой тройки операторов мобильной связи. Компании Vimpelcom предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", Djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, Banglalink и Telecel.

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