Департамент ЦБ: уменьшение доли валютных депозитов снизит инфляционные риски

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уменьшение доли валютных депозитов в денежной массе снизит инфляционные риски в среднесрочной перспективе, сообщается в бюллетене департамента исследований Банка России "О чем говорят тренды".

"Высокая доля валютных депозитов корпоративного сектора в структуре денежной массы, вероятно, сократится в среднесрочной перспективе, что должно снизить инфляционные риски", - говорится в бюллетене.

Риск повышения инфляции

Риски превышения инфляцией целевого уровня 4% в РФ в конце 2017 года сохраняются, сообщается в бюллетене.

"Инфляция остается в рамках базового сценария, но темпы ее снижения пока недостаточно быстрые для того, чтобы уверенно выйти на 4% по итогам 2017 года", - говорится в бюллетене.

По мнению авторов исследования, снижению инфляционного давления препятствуют существенная инерционность инфляционных ожиданий населения и бизнеса, неопределенность относительно конкретных параметров среднесрочного бюджета и риски возврата потребительской модели поведения.

"Вместе с тем проводимая умеренно-жесткая денежно-кредитная политика уменьшает инфляционные риски, способствуя дальнейшему замедлению инфляции", - указывают авторы бюллетеня.

Реализация намерений ЦБ сохранить умеренно жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) приведет к замедлению инфляции, снижению инфляционных ожиданий и достижению цели по инфляции в 2017 г.

"Высокие ожидаемые реальные процентные ставки тормозят инфляцию и снижают инфляционные ожидания, поэтому необходимо сохранение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики", - отмечают авторы бюллетеня.

Рост экономики

Разовая надбавка к пенсии в 2017 году почти не скажется на инфляции и экономическом росте.

"Разовая выплата пенсионной надбавки в 5 тыс. руб. в январе 2017 года за счет перераспределения расходов из других статей бюджета может привести к дополнительному росту цен на 0,15 п. п. в I квартале 2017 года, однако в целом за год эффект окажется минимальным", - отмечают авторы бюллетеня.

"Расходы бюджетной системы внесут нейтральный вклад в экономический рост в третьем квартале. Однако, общий вклад бюджетной системы в экономический рост в третьем квартале составит около 0,5 процентного пункта с учетом положительного эффекта со стороны доходов", - говорится в бюллетене.

Динамика экономики РФ продолжает постепенно улучшаться при сохранении разнонаправленных тенденций в разных отраслях и секторах, в третьем квартале прогнозируется медленный рост национальной экономики.

"Наблюдается стабилизация экономической ситуации в целом и потребительских ожиданий, в частности. Экономическая активность в третьем квартале показывает более уверенную динамику, чем во втором, несмотря на негативные данные по промышленному производству в июле. Наметились признаки выхода экономики на траекторию медленного роста", - говорится в бюллетене.