Медведев: из бюджета выделяется 2,7 млрд рублей регионам на программы сельского хозяйства

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государство выделяет из бюджета 2,7 млрд рублей регионам на программы развития сельского хозяйства, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
"Сегодня распределяются субсидии из федерального бюджета на поддержку экспорта продукции, мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство, для этой цели будет направлено регионам порядка 2,7 млрд рублей на возмещение затрат по модернизации тепличных комплексов и других агропромышленных объектов", - сказал председатель правительства.
Как сообщила ранее пресс-служба правительства, на заседании также планировалось рассмотреть проект постановления о предоставлении в 2016 году субсидий российским организациям автомобилестроения для компенсации части затрат на транспортировку, усовершенствование и подтверждение соответствия их продукции международным стандартам, а также на участие в деятельности международных организаций. "Принятие проекта постановления позволит обеспечить необходимую поддержку российских производителей автомобильной техники, расширить ассортимент, повысить доступность услуг, а также укрепить позиции автомобильной отрасли РФ", - сообщили в правительстве.