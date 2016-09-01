Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллер: "Газпром" за 8 месяцев увеличил экспорт российского газа в Европу на 9,7%

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:14 дата обновления: 1 сентября, 15:25 UTC+3
В абсолютном выражении рост составил около 10 млрд кубометров
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Газпром" за 8 месяцев увеличил экспорт российского газа в дальнее зарубежье на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"По предварительным данным, за восемь месяцев 2016 г. экспорт российского газа в дальнее зарубежье увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В абсолютном выражении рост составил около 10 млрд кубометров - это сопоставимо с объемом поставок "Газпрома" в 2015 г. на такой крупный рынок, как французский", - сказал он.

Ранее председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2016 года может превысить 170 млрд кубометров.

"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 159,4 млрд кубометров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама