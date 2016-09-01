Миллер: "Газпром" за 8 месяцев увеличил экспорт российского газа в Европу на 9,7%

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Газпром" за 8 месяцев увеличил экспорт российского газа в дальнее зарубежье на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"По предварительным данным, за восемь месяцев 2016 г. экспорт российского газа в дальнее зарубежье увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В абсолютном выражении рост составил около 10 млрд кубометров - это сопоставимо с объемом поставок "Газпрома" в 2015 г. на такой крупный рынок, как французский", - сказал он.
Ранее председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2016 года может превысить 170 млрд кубометров.
"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 159,4 млрд кубометров.