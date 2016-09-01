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"Абрау Дюрсо" и коньячный дом "Альянс 1982" объединят дистрибьюторский бизнес

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,, 1 сентября./ТАСС
Предложение новой компании будет сосредоточено на категориях "российское игристое вино", "российское тихое вино" и "российский коньяк"
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МОСКВА, 1 сентября./ТАСС/. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" и винно-коньячный дом "Альянс 1892" объединят дистрибьюторский бизнес и создадут новую сбытовую компанию под брендом "Торговый дом 2А". Ежегодный консолидированный оборот компании составит около 20 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов в рамках делового пресс-ланча.

"Мы в результате (объединения - прим. ред.) будем входить в топ-5 алкогольных дистрибьюторов России", - сказал Титов.

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Доли "Абрау-Дюрсо" и "Альянс 1892" в новой компании составят 50% на 50%, пояснил Титов. Структура "2А" начнет работать с сентября. Предложение новой компании будет сосредоточено на категориях "российское игристое вино", "российское тихое вино" и "российский коньяк".

Согласно данным Росстата, рыночная доля "Абрау-Дюрсо" по итогам 2015 года в категории "игристые вина" равнялась 19,8% по выручке, у "Альянс 1892" в категории "российский коньяк" - 19,2%.

"Абрау-Дюрсо" - крупный российский производитель шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом. Готовая продукция включает в себя игристое вино и "тихие" вина с наименованием "Абрау-Дюрсо" и торговыми марками "Абрау", Victor Dravigny, Abrau Light, Foliage и "Русское шампанское". Также компания оказывает туристические услуги на базе собственного Центра винного туризма. Кроме того, "Абрау- Дюрсо" реализует строительство коттеджных поселков в рамках проектов Abrau Deluxe Club и Abrau Foresthill.

Винно-коньячный дом "Альянс-1892" - производитель российских коньяков, в том числе коньяка "Старый Кенигсберг", "Трофейный", "Век буржуазии".

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