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Шпорт: ПОЭЗ "Советская гавань" может стать ТОР под проект сахарного завода

Экономика и бизнес
1 сентября, 16:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Глава региона напомнил, что ПОЭЗ за все время своего существования так и не начала работать и не получила финансирования
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) "Советская Гавань" может стать территорией опережающего развития (ТОР) с пулом инвесторов, которые намерены реализовать проект по строительству завода по производству сахара и его глубокой переработке. Об этом сообщил сегодня в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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"На нас на первом Восточном экономическом форуме вышла таиландская компания "Сутех" с предложением построить завод по производству и переработке сахара в "Советской Гавани". Мы подписали тогда с ними соглашение, а сегодня они привезли с собой еще пять стран, пять компаний, которые в комплекте будут работать над этим проектом. Вот под этот проект есть возможность сменить статус ПОЭЗ на статус ТОР", - сказал Шпорт.

Глава региона напомнил, что ПОЭЗ за все время своего существования так и не начала работать и не получила финансирования. "Резиденты-то как раз пришли - у нас шесть резидентов были. Они готовы были работать в ПОЭЗ, но до Москвы 10 тысяч километров, кто из Москвы сможет управлять "Советской Гаванью"? Поэтому она и не работала", - объяснил губернатор, подчеркнув, что ТОР будет эффективнее для нового проекта.

По словам губернатора, речь идет об "очень серьезном проекте". "Уже выделили землю как приоритетному инвестиционному проекту региона, нарисовали выход к порту - все требования инвесторов мы выполнили. Будем на форуме с ними встречаться и вести разговор о строительстве предприятия", - сказал Шпорт. Он добавил, что заявку на создание ТОР планируется подать не ранее первого полугодия 2017 года.

Сахарный завод-гигант для "Советской Гавани"

Строительство завода по производству сахара и его переработке в "Советской Гавани" намерена осуществить компания Sutech Engineering Co., Ltd. из Королевства Таиланд, объем инвестиций - $230 млн. Инвесторы в лице ООО "Дальневосточный завод сахара и производных" намерены наладить глубокую переработку тростникового сахара-сырца, который можно использовать в химической и медицинской промышленности, животноводстве, косметологии. Продукция будет реализовываться в российских регионах, странах СНГ и в Китае.

Проектная мощность предприятия составит 500 тыс. тонн сахара в год, или 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Завод будет перерабатывать сырец, поставляемый из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, а также работать с российским сырьем - сахарной свеклой.

Меморандум о взаимопонимании с Sutech Engineering был подписан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2015 года. Компания занимается производством сахара, а также специализированного оборудования для этой отрасли, располагает собственными мощностями в странах Юго- Восточной Азии. Реализовать проект компания предлагает по модели "build-operate-transfer" (строительство-управление- передача): инвестор занимается строительством и эксплуатацией объекта в течение установленного срока, после чего объект передается государству. Sutech Engineering возьмет на себя 80% инвестиций, 20% обеспечит российская сторона, которая предоставит участок для строительства и обеспечит завод инфраструктурой.

В Хабаровском крае созданы две ТОР - "Хабаровск" и "Комсомольск" с инвестициями более 50 млрд рублей, они стали первыми на Дальнем Востоке. Заявка на создание еще одной ТОР "Николаевск" с 7 млрд рублей инвестиций подана, по словам Шпорта, третья ТОР в крае может быть создана до конца года. Всего в ДФО - 13 ТОР, постановление о создании ТОР "Амуро-Хинганская" было опубликовано вчера на сайте правительства РФ, а подписано - 27 августа.

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