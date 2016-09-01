Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,3 млрд до $396,9 млрд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 19 августа до 26 августа 2016 г. - снизились на $1,3 млрд до $396,9 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.