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Международные резервы РФ за неделю снизились на $1,3 млрд до $396,9 млрд

Экономика и бизнес
1 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Международные резервы РФ состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 19 августа до 26 августа 2016 г. - снизились на $1,3 млрд до $396,9 млрд, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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