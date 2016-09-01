Ростуризм направил письмо в МИД по поводу предупреждения ФАС по обмену туристами с Китаем

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ростуризм после предупреждения ФАС направил письмо в МИД РФ с просьбой разъяснить механизмы реализации соглашения о безвизовом групповом обмене туристами с Китаем. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы предупреждение ФАС серьезным образом изучили, внесем изменения, но при этом мы написали письмо в МИД России с тем, чтобы МИД дал свои разъяснения относительно механизма реализации данного соглашения", - сказал Сафонов, подчеркнув, что именно внешнеполитические ведомство ответственно за реализацию подобных соглашений.
Ранее ФАС вынесла предупреждение Ростуризму, который, по мнению ведомства, ограничивал конкуренцию среди российских компаний, отправляющих туристов в Китай. Речь идет об изданном Ростуризмом приказе о формировании списка туристических организаций, осуществляющих деятельность в рамках взаимного безвизового туристического обмена между Россией и Китаем в рамках соответствующего межправительственного соглашения. В приказе Ростуризма говорится, что начало работы по отправке туристов на отдых в Китай возможно только после подтверждения китайской стороной готовности работать с компанией. Однако межправительственное соглашение между РФ и КНР и его приложения не содержат такого условия.
По мнению ФАС, Ростуризм своим приказом установил не предусмотренные законодательством РФ требования к хозяйствующим субъектам, что является признаком нарушения закона о конкуренции.
Комментируя предупреждение ФАС, в Ростуризме заявили, что ведут работу над устранением нарушений. Однако в туристическом ведомстве отметили, что деятельность российских туроператоров в рамках соглашения без подтверждения готовности китайской стороны к работе может привести к негативным последствиям, поскольку высока вероятность отказов со стороны органов пограничного контроля на въезд российским туристам в КНР.
Тем не менее, в ближайшее время проблем не предвидится - 28 июля Китай уведомил российскую сторону о том, что согласовал список российских туроператоров в рамках безвизового группового обмена туристами еще на один год, отметил Сафонов.
Число туристов, совершивших поездки по безвизовому каналу из Китая в Россию, по итогам первых пяти месяцев 2016 г. выросло относительно аналогичного периода предыдущего года более чем наполовину, сообщали ранее в Ростуризме.