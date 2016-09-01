Власти Хабаровского края опробуют режим порто-франко на Ванинском районе

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ванинский район в ближайшее время останется единственным муниципалитетом в Хабаровском крае, где действует режим свободного порта. Краевые власти не намерены пока распространять данный режим на другие гавани региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Шпорт в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Мы были первыми, кто заявил о желании распространить режим свободного порта Владивосток на другие порты. Заявили тогда четыре порта, но когда увидели, что вопрос быстро решается, остановились на одном. Мы постараемся на этой одной территории отработать все вопросы, а дальше будем смотреть", - сказал Шпорт.

Он отметил, что подписанный в начале июля президентом закон распространил режим свободного порта не на порт Ванино, а на всю территорию Ванинского муниципального района, что сравнимо с площадью "нескольких стран в Европе", сказал глава региона. Площадь Ванинского муниципального района составляет 25,7 кв. км.

70 млрд рублей инвестиций

Ранее власти Хабаровского края направили 30 крупным компаниям письма о режиме свободного порта в Ванинском районе, определены 15 потенциальных резидентов порта с объемом инвестиций около 70 млрд рублей. В числе потенциальных резидентов - ООО "Сахатранс", АО "Прайм", ООО "Дальневосточный Ванинский порт", ООО "Аркаим", Рыболовецкая артель им. 50-летия Октября и несколько компаний малого и среднего бизнеса.

К четвертому кварталу года будут приняты поправки в закон Хабаровского края о региональных налогах и налоговых льготах для резидентов порта в районе. В частности, региональная часть налога на прибыль будет установлена в размере 0% в течение пяти лет с момента получения прибыли и 10 % в последующие пять лет. Налог на имущество для резидентов порта предполагается в размере нуля процентов в течении пяти лет с момента включения в реестр резидентов и 0,5 % в последующие пять лет.

Основу экономики Ванинского района составляют транспорт, лесная промышленность и рыбохозяйственный комплекс. В 2015 году объем грузопереработки Ванинского порта составил 27,1 млн тонн (105 % к уровню 2014 года). В 2015 году объем инвестиций в районе составил 4,3 млрд рублей, в 2016 году он оценивается в 9,8 млрд рублей.

Свободный порт Дальний Восток

Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Режим порто-франко распространяется на территории 15 муниципальных образований Приморского края, в том числе их морские акватории. Объем заявленных инвестиций в свободный порт Владивосток 156 млрд рублей. С июля закон расширил свое действие - режим порто- франко заработает в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск- Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район).

Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы. Так, в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль в размере не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Для них также снижены совокупные отчисления во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.