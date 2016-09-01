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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бизнес приспособился хранить персональные данные россиян в РФ за год действия закона о локализации данных. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Результаты контрольно-надзорных мероприятий позволяют утверждать, что требования закона исполняются абсолютным большинством проверенных компаний, уровень нарушений незначительный", - отмечает ведомство.
С момента вступления в силу закона Роскомнадзор провел 954 плановых проверки и 82 внеплановые в области персональных данных. "Было выявлено 1 тыс. 822 нарушения обязательных требований законодательства в области персональных данных, из которых 23 нарушения требований, связанных с локализацией персональных данных и их трансграничной передачей (около 1,3% от общего числа нарушений)", - указали в Роскомнадзоре.
Во время проведения мероприятий систематического наблюдения Роскомнадзор выявил 492 нарушения, из которых 8 нарушений связаны с требованиями 242-ФЗ (около 2% от общего числа нарушений в указанном типе контроля).
"Во всех случаях операторам персональных данных выданы предписания об устранении нарушений со сроком исполнения от полугода", - добавили в ведомстве.
Закон о персональных данных обязывает операторов интернет-сайтов "обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ". Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, будут внесены в специальный реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Вести его должен Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет имеющий законную силу судебный акт.
Ведомство отмечает, что еще до вступления закона в силу многие операторы перенесли базы персональных данных в российские дата-центры.
Крупнейшим оператором ЦОДов в России является "Ростелеком", однако компания не стала раскрывать данные о своих клиентах, отметив лишь, что спрос на услуги дата- центров растет независимо от вступления в силу закона.
В июне президент "Ростелекома" Сергей Калугин заявлял журналистам, что этот сегмент растет на 40% год к году. Компания в настоящее время строит ЦОД в Удомле (Тверская область) и планирует запустить его в 2017 г.
Вместе с тем, под новые требования законодательства бизнесу помогают подстраиваться и облачные технологии. "Мы тесно сотрудничаем с партнерами для того, чтобы наши корпоративные клиенты, к которым могут применяться новые обязательства оператора персональных данных, имели возможность соответствовать положениям нового закона", - прокомментировала ТАСС представитель Microsoft Кристина Давыдова.
До конца 2016 г. Роскомнадзор проведет еще 479 проверок, касающихся соблюдения законодательства в области персональных данных.