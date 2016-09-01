Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,92% - до $45,98 за баррель впервые с 12 августа 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На фоне снижения цены на нефть курс доллара на Московской бирже вырос на 0,57% - до 65,69 руб., курс евро - на 0,7% - до 73,32 руб.

На котировках нефти отразилась публикация еженедельных данных о запасах нефти в США. Так, согласно информации министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю на 2,28 млн баррелей при ожидании роста на 2,5 млн баррелей и достигли 525,87 млн