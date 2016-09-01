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Минфин Украины подтвердил выплату более $500 млн по реструктуризованным еврооблигациям

Экономика и бизнес
1 сентября, 21:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
В то же время так называемые российские облигации на $3 млрд не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе
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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины подтвердило распространенную ранее СМИ информацию о выплате купонного дохода в размере $505,429 млн по новым облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2015 года. Соответствующее сообщение размещено на правительственном портале Украины.

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"1 сентября Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по ОВГЗ, которые были выпущены государством в ноябре 2015 год в рамках долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа составляет $505,429 млн", - говорится в сообщении ведомства.

Минфин в прошлом году провел реструктуризацию 13 из 14 серий облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций. Единственным неурегулированным государственным долгом остается долг перед Россией на сумму $3 млрд.

В результате проведенной в 2015 году реструктуризации части госдолга, которая предполагает полное списание $3 млрд, отсрочку платежей на $8,5 млрд  на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75 процента годовых, правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных и деривативы, привязанные к росту ВВП. Новые облигации выпущены девятью отдельными сериями на общую сумму $11,95 млрд и сроками погашения 1 сентября 2019-2027 годов.

В то же время так называемые российские облигации на $3 млрд  не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Киев в свою очередь отказывается выплатить долг России. Нынешняя украинская власть считает, что этот кредит якобы был вознаграждением Москвы за отказ экс-президента Виктора Януковича от планов заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Лондонском суде Киев будет доказывать, что долг Украины перед РФ был "взяткой по форме и по содержанию".

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