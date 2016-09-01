Минфин Украины подтвердил выплату более $500 млн по реструктуризованным еврооблигациям

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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины подтвердило распространенную ранее СМИ информацию о выплате купонного дохода в размере $505,429 млн по новым облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2015 года. Соответствующее сообщение размещено на правительственном портале Украины.
"1 сентября Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по ОВГЗ, которые были выпущены государством в ноябре 2015 год в рамках долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа составляет $505,429 млн", - говорится в сообщении ведомства.
Минфин в прошлом году провел реструктуризацию 13 из 14 серий облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций. Единственным неурегулированным государственным долгом остается долг перед Россией на сумму $3 млрд.
В результате проведенной в 2015 году реструктуризации части госдолга, которая предполагает полное списание $3 млрд, отсрочку платежей на $8,5 млрд на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75 процента годовых, правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных и деривативы, привязанные к росту ВВП. Новые облигации выпущены девятью отдельными сериями на общую сумму $11,95 млрд и сроками погашения 1 сентября 2019-2027 годов.
В то же время так называемые российские облигации на $3 млрд не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Киев в свою очередь отказывается выплатить долг России. Нынешняя украинская власть считает, что этот кредит якобы был вознаграждением Москвы за отказ экс-президента Виктора Януковича от планов заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Лондонском суде Киев будет доказывать, что долг Украины перед РФ был "взяткой по форме и по содержанию".