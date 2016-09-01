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"Газпром-медиа": включение в санкционный список увеличит охват каналов за рубежом

Экономика и бизнес
1 сентября, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
США расширили антироссийский санкционный список, добавив в него ряд новых компаний, включая "Газпром-медиа"
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Включение крупнейшего российского медиахолдинга "Газпром-медиа" в обновленный американский санкционный список повлияет на узнаваемость бренда и увеличит охват его каналов за рубежом, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Холдинг технически уже попадал под подобные санкции, так как является дочерней компанией "Газпромбанка", - напомнили в пресс-службе компании. "Никаких новых условий, влияющих на ведение бизнеса, не появилось. Единственное, что изменилось, - "Газпром-медиа" назвали по имени", - отметил представитель холдинга.

"Уверены, что такое признание со стороны Министерства финансов США повлияет на узнаваемость бренда и увеличит охват наших каналов, вещающих на зарубежную аудиторию", - заявили в пресс-службе "Газпром-медиа".

США расширили антироссийский санкционный список, добавив в него ряд новых компаний, включая "Газпром-медиа".

АО "Газпром-медиа холдинг" был образован 21 января 1998 года. Он владеет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", "2x2".

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